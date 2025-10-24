VIDEO: Pati Chapoy y Gloria Trevi se dicen de cosas, otra vez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Gloria Trevi lanzó un contundente mensaje a través de sus redes sociales, en respuesta directa a los comentarios realizados por la periodista Pati Chapoy, quien recientemente declaró que “el daño se lo hizo a sí misma” y que ella solo “documentó una situación donde salieron cinco delitos”.

La información fue difundida inicialmente mediante redes sociales, donde Gloria Trevi, próxima a cumplir 60 años, expresó que ya no piensa cargar con las culpas ajenas y exigió que cada quien asuma sus propias responsabilidades:

“Yo ya no voy a cargar con las cosas que otras personas se hicieron o causaron. Cada quien que se responsabilice, como usted lo tiene que hacer”, escribió en una publicación en tono directo y personal.“¡15 años evadiendo a la corte!”, añadió, en lo que parece una referencia a Chapoy.