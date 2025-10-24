VIDEO: Pati Chapoy y Gloria Trevi se dicen de cosas, otra vez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante Gloria Trevi lanzó un contundente mensaje a través de sus redes sociales, en respuesta directa a los comentarios realizados por la periodista Pati Chapoy, quien recientemente declaró que “el daño se lo hizo a sí misma” y que ella solo “documentó una situación donde salieron cinco delitos”.
La información fue difundida inicialmente mediante redes sociales, donde Gloria Trevi, próxima a cumplir 60 años, expresó que ya no piensa cargar con las culpas ajenas y exigió que cada quien asuma sus propias responsabilidades:
“Yo ya no voy a cargar con las cosas que otras personas se hicieron o causaron. Cada quien que se responsabilice, como usted lo tiene que hacer”, escribió en una publicación en tono directo y personal.“¡15 años evadiendo a la corte!”, añadió, en lo que parece una referencia a Chapoy.
En su publicación, Trevi también abordó temas como el edadismo, la presión social sobre el físico, y acusó a la conductora de “incitar al odio” y “desinformar”. Aseguró que no está sola, que ama su edad, y que ha renacido de las cenizas.
“Sé que usted y su patrón tienen mucho poder y dinero… ¡vaya que lo sé!”, agregó.
La también intérprete de “Todos me miran” cerró su mensaje afirmando que se verán en una corte, y retó a su interlocutora a presentar pruebas de lo que ha dicho públicamente.
“Otra vez te perdono… pero los actos tienen consecuencias”, sentenció.
Cabe recordar que estas declaraciones surgen tras años de confrontaciones indirectas entre ambas figuras del espectáculo, relacionadas con el caso legal en el que Trevi estuvo involucrada en la década de los 2000.
RYE-