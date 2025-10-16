Pati Chapoy critica show de Cazzu en el Auditorio: "Se cachondea"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conductora de espectáculos Pati Chapoy generó controversia por sus declaraciones sobre el reciente concierto de la cantante argentina Cazzu, realizado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Durante la emisión del programa Ventaneando del miércoles, Chapoy compartió su opinión sobre el show y la actitud de la cantante en el escenario. Según relató, recibió comentarios de personas que asistieron al evento y que describieron la experiencia como "rara".
“Dicen que estuvo raro, que se tardó en saludar, que sale media encuerada la mayor parte del tiempo y que se cachondea”, dijo Chapoy
Al comentar sobre el talento vocal de la intérprete, Chapoy también hizo una puntual aclaración ante la opinión de su compañero Pedro Sola
La conversación tomó un giro más serio cuando Chapoy abordó las recientes declaraciones de Cazzu sobre su expareja, el cantante Christian Nodal, al leer un comunicado del abogado del sonorense. Según la conductora, Cazzu estaría aprovechando su separación para generar atención mediática.
