Pati Chapoy critica show de Cazzu en el Auditorio: "Se cachondea"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La conductora de espectáculos Pati Chapoy generó controversia por sus declaraciones sobre el reciente concierto de la cantante argentina Cazzu, realizado en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Durante la emisión del programa Ventaneando del miércoles, Chapoy compartió su opinión sobre el show y la actitud de la cantante en el escenario. Según relató, recibió comentarios de personas que asistieron al evento y que describieron la experiencia como "rara".

“Dicen que estuvo raro, que se tardó en saludar, que sale media encuerada la mayor parte del tiempo y que se cachondea”, dijo Chapoy

Al comentar sobre el talento vocal de la intérprete, Chapoy también hizo una puntual aclaración ante la opinión de su compañero Pedro Sola