Ven a Poncho de Nigris y Adal Ramones peleando, pero nadie les cree [Video]

"Cuanta desesperación por publicidad", "Actorazos, debería Iñarritu llevárselos a Hollywood", "Viniendo del ex conductor que me vendió la idea que entrevistó en vivo a Britney no le creo NADA" y "¿Qué proyecto traerá Adal Ramones entre manos que anda necesitando tanta publicidad últimamente?", son sólo algunos de los comentarios sobre el video.