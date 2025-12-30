Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, vuelve a la calle tras rechazar ayuda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El actor estadounidense Tylor Chase, recordado por interpretar a Martin Qwerly en la serie juvenil Manual de supervivencia escolar de Ned, fue visto nuevamente en situación de calle en Riverside, California, poco después de haber sido dado de alta de una evaluación psiquiátrica de emergencia.
Chase, de 36 años de edad, se convirtió en tema de conversación en redes sociales cuando usuarios compartieron videos en los que aparecía viviendo sin hogar. A raíz de la viralización del caso, amigos del actor y excompañeros de reparto expresaron su preocupación, e incluso coordinaron esfuerzos para brindarle atención médica y opciones de alojamiento.
Sin embargo, medios estadounidenses como People y TMZ informaron que, tras una hospitalización involuntaria de 72 horas por motivos de salud mental, Tylor Chase fue liberado sin ingresar a ningún programa de tratamiento formal, y se negó a aceptar la ayuda que se le ofreció posteriormente.
A pesar de los intentos de su círculo cercano por integrarlo a un plan de recuperación, Chase ha vuelto a ser visto en la vía pública, en aparente estado de abandono. Excolegas han señalado que, si bien hay disposición para apoyarlo, el primer paso debe venir de él: aceptar recibir ayuda profesional de forma sostenida.
