Tylor Chase, exactor de Nickelodeon, vuelve a la calle tras rechazar ayuda

Sin embargo, medios estadounidenses como People y TMZ informaron que, tras una hospitalización involuntaria de 72 horas por motivos de salud mental, Tylor Chase fue liberado sin ingresar a ningún programa de tratamiento formal, y se negó a aceptar la ayuda que se le ofreció posteriormente.

A pesar de los intentos de su círculo cercano por integrarlo a un plan de recuperación, Chase ha vuelto a ser visto en la vía pública, en aparente estado de abandono. Excolegas han señalado que, si bien hay disposición para apoyarlo, el primer paso debe venir de él: aceptar recibir ayuda profesional de forma sostenida.