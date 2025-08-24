TV Azteca saca de su programación “Tu historia como la mía”, de Rocío Sánchez Azuara

De acuerdo con publicaciones del periodista Artemio Chávez, la televisora no solo eliminó el proyecto de su catálogo nacional, sino también del internacional, donde se transmitía en países de Centroamérica.

La producción ya tenía grabadas varias entrevistas con personalidades como Fey, Lidia Ávila, Laura Flores y Jaime Camil, mismas que quedarían sin transmitirse tras la cancelación.

En redes sociales, Chávez opinó que más que un fracaso de la conductora, la situación responde al desgaste de su imagen y a la repetición de un formato conocido, transmitido diariamente de lunes a viernes.