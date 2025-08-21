Azteca 7 estrena “Mi amor de otra galaxia” este lunes a las 6:00 p.m.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Azteca 7 anunció el estreno de la serie “Mi amor de otra galaxia”, una historia que promete mezclar romance, destino y ciencia ficción, bajo la premisa de un amor imposible que desafía el tiempo y hasta las estrellas.

El canal informó que la producción comenzará transmisiones este lunes a las 6:00 de la tarde, luego de que en una primera ocasión ya se había dado a conocer su llegada a la pantalla, pero en su lugar se emitió la telenovela “Eres Hermosa”, lo que generó expectativa entre los televidentes.

Con esta nueva programación, la televisora apuesta por una trama de corte juvenil y fantástica, que busca atraer a un público que gusta de historias diferentes, cargadas de emociones y giros inesperados.