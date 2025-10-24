Tv Azteca: Novia de Eleazar Gómez aclara escándalo por presunta violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la tensión dentro del reality show La Granja VIP, Miriam Alejandra García, actual pareja de Eleazar Gómez, rompió el silencio tras la difusión de una nota en prensa y redes sociales que señalaba una supuesta denuncia por violencia doméstica contra el actor.

La información fue abordada durante la Gala del Juego de la Salvación, donde el conductor Adal Ramones puso sobre la mesa los rumores que comenzaron a circular en medios y plataformas digitales.

“Salió en la prensa una nota, personas que se dedican a ser influencers comenzaron a difundir la nota de que la actual pareja de nuestro Eleazar había interpuesto una demanda por violencia doméstica”, expresó Adal al iniciar la conversación con la invitada.

Ante ello, Miriam Alejandra respondió con claridad: “Estoy muy sorprendida, yo me desperté con esta noticia que hubo. Tengo casi un año de relación con Eleazar y, pues obviamente, el hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones sí me afecta. Muchas veces no tienen conciencia. Tengo gente que se preocupa por mí y estaban consternados por la situación, y puedo decirles que eso es totalmente falso. Fue desagradable”, declaró.