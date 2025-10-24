Tv Azteca: Novia de Eleazar Gómez aclara escándalo por presunta violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de la tensión dentro del reality show La Granja VIP, Miriam Alejandra García, actual pareja de Eleazar Gómez, rompió el silencio tras la difusión de una nota en prensa y redes sociales que señalaba una supuesta denuncia por violencia doméstica contra el actor.
La información fue abordada durante la Gala del Juego de la Salvación, donde el conductor Adal Ramones puso sobre la mesa los rumores que comenzaron a circular en medios y plataformas digitales.
“Salió en la prensa una nota, personas que se dedican a ser influencers comenzaron a difundir la nota de que la actual pareja de nuestro Eleazar había interpuesto una demanda por violencia doméstica”, expresó Adal al iniciar la conversación con la invitada.
Ante ello, Miriam Alejandra respondió con claridad: “Estoy muy sorprendida, yo me desperté con esta noticia que hubo. Tengo casi un año de relación con Eleazar y, pues obviamente, el hecho de que hayan comentado este tipo de situaciones sí me afecta. Muchas veces no tienen conciencia. Tengo gente que se preocupa por mí y estaban consternados por la situación, y puedo decirles que eso es totalmente falso. Fue desagradable”, declaró.
La participación de Miriam se da justo cuando el ambiente dentro de La Granja VIP se ha vuelto cada vez más tenso.
Durante la misma gala, Eleazar Gómez confesó sentirse aislado por sus decisiones dentro del juego: “He estado bastante triste, la energía de La Granja ha estado brutal para mí, nunca creí que tomar una decisión haría que algunos me hicieran mala cara”, compartió.
Mientras tanto, en el panel de análisis, las opiniones estuvieron divididas.
Flor Rubio fue crítica: “Sí traicionó a Sandra Itzel, y lo que nos demostró Eleazar Gómez es que para él es más importante pisotear a los demás que respetar su palabra. Nadie le habla porque es un traidor”.
En contraste, Rey Grupero elogió su estrategia: “Estamos construyendo un superhéroe, se está convirtiendo en el protagonista. Me está encantando porque es el único que está jugando a tope”.
Linet Puente, por su parte, advirtió: “Está cavando su tumba, su carrera”.
