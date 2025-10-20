La Granja VIP: millones de views… ¿pero gusta o no?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A una semana de su estreno, La Granja VIP se ha convertido en el nuevo fenómeno televisivo de TV Azteca, alcanzando números que no se veían desde los primeros años de La Academia.
De acuerdo con datos de HR Media, el reality show ha logrado 19.4 millones de personas alcanzadas en televisión a lo largo de la semana, mientras que en redes sociales ha generado un impacto monumental: 328 millones de impresiones, 253 millones de visualizaciones de video y 21.1 millones de interacciones en las redes sociales.
En plataformas digitales, el programa se mantuvo en el Top 5 de tendencias en México y Latinoamérica y en el Top 10 durante siete días consecutivos con el hashtag #LaGranjaVIP.
La gala del domingo 19 de octubre cerró con 36 millones de votos, protagonizando un duelo entre los granjeros nominados: La Bea, Teo y Carolina Ross.
TV Azteca no experimentaba un fenómeno de audiencia tan fuerte desde principios de los 2000, cuando La Academia cautivó a millones de espectadores. El formato de transmisión en vivo las 24 horas, los siete días de la semana, ha sido clave para reenganchar a las audiencias, una estrategia que también ha funcionado para realities recientes como La Casa de los Famosos.
En contraste, su competencia directa, el programa La Máscara de Televisa, no ha generado el mismo nivel de conversación digital, lo que refuerza la idea de que los formatos de convivencia y competencia “en tiempo real” están marcando la pauta en la televisión actual.
RPO