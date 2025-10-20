La Granja VIP: millones de views… ¿pero gusta o no?

En plataformas digitales, el programa se mantuvo en el Top 5 de tendencias en México y Latinoamérica y en el Top 10 durante siete días consecutivos con el hashtag #LaGranjaVIP.

La gala del domingo 19 de octubre cerró con 36 millones de votos, protagonizando un duelo entre los granjeros nominados: La Bea, Teo y Carolina Ross.

TV Azteca no experimentaba un fenómeno de audiencia tan fuerte desde principios de los 2000, cuando La Academia cautivó a millones de espectadores. El formato de transmisión en vivo las 24 horas, los siete días de la semana, ha sido clave para reenganchar a las audiencias, una estrategia que también ha funcionado para realities recientes como La Casa de los Famosos.

En contraste, su competencia directa, el programa La Máscara de Televisa, no ha generado el mismo nivel de conversación digital, lo que refuerza la idea de que los formatos de convivencia y competencia “en tiempo real” están marcando la pauta en la televisión actual.