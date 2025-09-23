Tras meses de retraso, Kanye West confirma fecha de “BULLY”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de varios retrasos a lo largo del año, el controversial y talentoso rapero Kanye West anunció que su nuevo álbum, titulado BULLY, será lanzado oficialmente el próximo 7 de noviembre de 2025.

El álbum originalmente estaba programado para salir el 15 de junio, fecha significativa por ser el cumpleaños de North West, hija del artista con Kim Kardashian. Sin embargo, problemas en la producción y ajustes creativos provocaron una larga espera que mantuvo en suspenso tanto a sus seguidores como a la crítica especializada.

BULLY será el primer álbum de estudio de Kanye West desde el lanzamiento de Donda 2 en 2022, y su publicación genera alta expectativa por tratarse de un proyecto que ha sido envuelto en rumores, cambios de nombre y filtraciones en redes sociales.

El artista, conocido por reinventarse con cada producción, ha mantenido un bajo perfil público en los últimos meses, lo que ha alimentado aún más la anticipación en torno al álbum. Medios internacionales como Rolling Stone y Pitchfork ya anticipan que este disco podría marcar un nuevo giro en la carrera del productor de Chicago.

Si bien no se ha anunciado una gira promocional, expertos del medio consideran que BULLY podría ser acompañado por presentaciones en formato “listening party”, como las realizadas para sus álbumes anteriores en estadios de Estados Unidos.