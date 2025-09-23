Sale preventa en Morelia para Taylor Swift ‘The Fate of Ophelia’ en cines

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ya inició la preventa de boletos en Cinépolis Morelia para la proyección especial de The Fate of Ophelia, el nuevo lanzamiento cinematográfico de la cantante Taylor Swift.
La información fue difundida por Cinépolis a través de su plataforma Más Que Cine Latam, donde se confirmó que el evento se realizará del 3 al 5 de octubre, en funciones limitadas y con una duración de 89 minutos.
La experiencia, titulada The Official Release Party of a Showgirl, incluirá la proyección del video musical del sencillo The Fate of Ophelia, los lyric videos de todo el álbum y material exclusivo de la intérprete, como reflexiones inéditas sobre su proceso creativo.
Taylor Swift invitó a sus seguidores a asistir vestidos con atuendos inspirados en The Eras Tour o con el característico “cárdigan naranja”, para hacer de la experiencia una verdadera celebración en las salas de cine.
A nivel internacional, el programa será exhibido en más de 100 países, entre ellos México, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda, consolidando a la artista como un fenómeno global de la música y el entretenimiento.
RYE-