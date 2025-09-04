Terror en puerta; regresa el sádico de ‘The Black Phone’
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ethan Hawke vuelve a encarnar al escalofriante villano de The Black Phone, esta vez desde el más allá, en una secuela que promete ser aún más oscura, intensa y aterradora.
A través de redes sociales, Universal Pictures reveló el primer tráiler oficial de The Black Phone 2, donde se confirma que el personaje de Hawke regresa para seguir aterrorizando, ahora con una nueva víctima en la mira.
A tres años del estreno de The Black Phone, su éxito en taquilla y crítica abrió la puerta para una segunda parte. Esta nueva entrega se perfila como un homenaje a los clásicos del terror sobrenatural.
Los fanáticos del género no tendrán que esperar demasiado. The Black Phone 2 llegará a las salas de cine el próximo 16 de octubre, a solo unos días de las celebraciones de Halloween, fecha perfecta para vivir el terror en pantalla grande.
RPO