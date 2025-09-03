“Exterminio: El templo de los huesos” ya tiene fecha de estreno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La esperada secuela de la icónica saga británica de terror ha revelado sus primeras imágenes y una fecha de estreno: Exterminio: El templo de los huesos (título internacional 28 Years Later: The Bone Temple) llegará a cines el próximo 15 de enero de 2026, exactamente 28 semanas después del lanzamiento de Exterminio: La evolución.

La película está dirigida por Nia DaCosta, cineasta reconocida por Candyman y The Marvels, quien asegura que esta nueva entrega conservará la esencia original de la franquicia, aunque con un estilo artístico propio. En entrevista, comentó:

“Lo que conecta a ambas es que son obras disparatadas, idiosincrásicas y muy personales desde el punto de vista artístico. Mi principal argumento cuando hablé con los productores, incluyendo a Danny y Alex, fue: ‘Voy a hacer de esto algo propio. No intentaré hacer una película de Danny Boyle’. Porque eso es imposible”.