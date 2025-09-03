“Exterminio: El templo de los huesos” ya tiene fecha de estreno
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La esperada secuela de la icónica saga británica de terror ha revelado sus primeras imágenes y una fecha de estreno: Exterminio: El templo de los huesos (título internacional 28 Years Later: The Bone Temple) llegará a cines el próximo 15 de enero de 2026, exactamente 28 semanas después del lanzamiento de Exterminio: La evolución.
La película está dirigida por Nia DaCosta, cineasta reconocida por Candyman y The Marvels, quien asegura que esta nueva entrega conservará la esencia original de la franquicia, aunque con un estilo artístico propio. En entrevista, comentó:
“Lo que conecta a ambas es que son obras disparatadas, idiosincrásicas y muy personales desde el punto de vista artístico. Mi principal argumento cuando hablé con los productores, incluyendo a Danny y Alex, fue: ‘Voy a hacer de esto algo propio. No intentaré hacer una película de Danny Boyle’. Porque eso es imposible”.
El templo de los huesos retomará la historia de Jimmy, sobreviviente de los ataques vistos al inicio de La evolución, quien ha pasado años construyendo un culto violento cuya estética recuerda al polémico exconductor británico Jimmy Savile, acusado de múltiples abusos sexuales a lo largo de cuatro décadas.
Además, la cinta profundizará en la vida del Dr. Kelson y su relación con los infectados, añadiendo capas de tensión psicológica a la narrativa post-apocalíptica.
RPO