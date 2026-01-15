Temporada de premios Cinépolis; cine al 2x1 hasta marzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinépolis lanzó su primera gran promoción del año: boletos al 2x1, acompañados de descuentos y sorpresas en la dulcería, justo cuando la cartelera se llena de estrenos esperados y propuestas para todos los gustos.

La promoción —vigente desde ahora y hasta el miércoles 18 de marzo, poco después de la entrega de los Oscar 2026— permite disfrutar del cine en pareja, con amigos o en familia, a un costo reducido, siempre que se cumplan ciertos requisitos de horario y formato de sala.

El beneficio aplica tanto en taquilla como en la app oficial de Cinépolis. En compras digitales se suma un cargo por servicio de $6 pesos por boleto, y el descuento se activa automáticamente al seleccionar dos asientos para la misma función.