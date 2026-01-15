Entretenimiento

Temporada de premios Cinépolis; cine al 2x1 hasta marzo

El 2x1 de Cinépolis estará vigente hasta el 18 de marzo
Aplica solo en funciones antes de las 5:00 p.m.
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cinépolis lanzó su primera gran promoción del año: boletos al 2x1, acompañados de descuentos y sorpresas en la dulcería, justo cuando la cartelera se llena de estrenos esperados y propuestas para todos los gustos.

La promoción —vigente desde ahora y hasta el miércoles 18 de marzo, poco después de la entrega de los Oscar 2026— permite disfrutar del cine en pareja, con amigos o en familia, a un costo reducido, siempre que se cumplan ciertos requisitos de horario y formato de sala.

El beneficio aplica tanto en taquilla como en la app oficial de Cinépolis. En compras digitales se suma un cargo por servicio de $6 pesos por boleto, y el descuento se activa automáticamente al seleccionar dos asientos para la misma función.

Restricciones clave de la promoción:

  • Válida solo en funciones antes de las 5:00 p.m.

  • Aplica únicamente en salas tradicionales

  • No válida en salas 3D, 4DX, IMAX ni VIP

Disponible en formatos específicos como:

  • Sala Junior Cinépolis (solo asiento)

  • Macro XE

El costo promedio del 2x1 es de $100 pesos por ambos boletos, aunque en algunos complejos puede bajar hasta $75 pesos, dependiendo del establecimiento.

Además de los boletos, la temporada de premios también llega al mostrador de palomitas. Al comprar cualquier producto de dulcería, sin importar el monto, Cinépolis entrega un cupón al azar que puede incluir:

  • Entradas a precio especial

  • Descuentos en frappés, helados o refrescos

  • Películas que entran en la promoción

Entre enero y marzo, la cartelera ofrece opciones que van del cine animado al suspenso postapocalíptico.

