"Cámara, pinche güerito. Oye, y qué bueno que me acordé que eres (inaudible), acá, al chile, acá de compas, ¿tus compañeros si volaron al morro ese de Vecinos, se les fue el pedo o qué? ¿Sentían que era la mera mafia y lo tenían que volar?", se oye preguntar a uno de los hombres.

Al cuestionamiento, el otro supuesto policía responde: "Qué crees que yo, este, pues ya sabes que uno es ñero, ¿no?, al chile, me la mamé. Sí dije: 'no, pues no, este morro (inaudible), lo que es, lo que es, fue al punto a comprar maldad. Si andaba (inaudible) fue por maldad, y hasta le estaba diciendo a mi mujer, pero el detalle es que esa colonia está bien culera y ese wey entró en una camionetota y no lo 'rentearon'. Entonces había de dos: o conocía al machín del punto o era buen cliente, o se le alocó".

"Pa' mí que sí fue por vicio y los weyes que traía, qué cuáles sus compas, al chile, son sus dealers y le han de haber dicho 'no te pares, mijo, traemos la (inaudible)'", agregó.

"Y se armó el cagadero, porque si se hubiera ido en banda, trae un reloj de 150 mil varos, wey, y una esclava que valía como 40 mil de pura ‘orejas’. ¿Tú crees que no iba a poder pagar con eso? Ahorita regreso, entonces pa' mí que fue, se quedó sin efectivo, le han de haber dicho ‘vamos al cajero’ y le subieron al dealer o a dos monstruos para que fueran por la feria y cuando fueron sobre la marcha le han de haber dicho ‘no te pares, no te pares’. Ahora el vaso que se ve ahí, ni alcohol trae, no trae ni babas. Cuando llevas tres días en la rumba tu vaso ya está hecho mierda, todo mordido de la ansiedad, de que andas pedo o algo así. Y esa pistola es de cargo, wey. Es que a mí me corrieron, wey. Y cuando se armó, que no se quería parar, lo bajaron, y el poli que lo estaba amenazando se le salió el tiro, wey, y le rajó su madre, porque la gorra no trae ningún hoyo, entonces se la han de haber puesto después porque no trae ningún hoyo, wey, entonces se la han de haber puesto después, solo está llena de la sangre que le está escurriendo en ese momento", dice el hombre en el audio.