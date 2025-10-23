¡Superman en peligro! James Gunn podría salir de DC Studios tras la venta de Warner Bros.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La venta de Warner Bros. Discovery podría traer consigo cambios importantes para DC Studios y para James Gunn, quien actualmente lidera la división. Diversos reportes indican que las empresas interesadas en adquirir Warner Bros. Discovery, como Paramount y Universal, no estarían dispuestas a continuar con Gunn al frente de DC Studios, prefiriendo un enfoque propio para las franquicias de DC.
Según fuentes cercanas, si se concreta la compra por parte de Paramount, Mike De Luca, actual ejecutivo de la empresa, podría ser el elegido para tomar el control de DC Studios, lo que dejaría fuera a Gunn. Esto provocaría un giro en los planes actuales para el Universo Extendido de DC, que Gunn ha estado trabajando, con proyectos como las secuelas de Superman y la serie Lanterns.
Aunque la venta de Warner Bros. Discovery aún no se ha cerrado y no hay nada confirmado oficialmente sobre la salida de Gunn, la incertidumbre es palpable. Los cambios en la administración suelen generar reestructuraciones, como ya ha ocurrido anteriormente en Warner Bros., con figuras como Zack Snyder y Walter Hamada. Esto podría influir en la continuidad de Gunn al frente de DC Studios, especialmente considerando la recepción mixta de sus proyectos recientes, como Superman y la temporada 2 de Peacemaker.
Por otro lado, los interesados en Warner Bros. Discovery podrían estar más enfocados en explotar las franquicias más populares de DC, como Batman y Wonder Woman, para fortalecer su catálogo. De ser así, DC Studios podría dar un giro completo en su enfoque, dejando atrás los planes originales que Gunn presentó en 2024.
A medida que el proceso de venta avanza, se mantendrá la incertidumbre sobre el futuro de DC Studios y su dirección. Habrá que esperar para ver cómo la venta de Warner Bros. Discovery afectará el futuro de Gunn y las franquicias de DC en la pantalla grande.
mrh