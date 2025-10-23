¡Superman en peligro! James Gunn podría salir de DC Studios tras la venta de Warner Bros.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La venta de Warner Bros. Discovery podría traer consigo cambios importantes para DC Studios y para James Gunn, quien actualmente lidera la división. Diversos reportes indican que las empresas interesadas en adquirir Warner Bros. Discovery, como Paramount y Universal, no estarían dispuestas a continuar con Gunn al frente de DC Studios, prefiriendo un enfoque propio para las franquicias de DC.

Según fuentes cercanas, si se concreta la compra por parte de Paramount, Mike De Luca, actual ejecutivo de la empresa, podría ser el elegido para tomar el control de DC Studios, lo que dejaría fuera a Gunn. Esto provocaría un giro en los planes actuales para el Universo Extendido de DC, que Gunn ha estado trabajando, con proyectos como las secuelas de Superman y la serie Lanterns.

Aunque la venta de Warner Bros. Discovery aún no se ha cerrado y no hay nada confirmado oficialmente sobre la salida de Gunn, la incertidumbre es palpable. Los cambios en la administración suelen generar reestructuraciones, como ya ha ocurrido anteriormente en Warner Bros., con figuras como Zack Snyder y Walter Hamada. Esto podría influir en la continuidad de Gunn al frente de DC Studios, especialmente considerando la recepción mixta de sus proyectos recientes, como Superman y la temporada 2 de Peacemaker.