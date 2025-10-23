¿Harry Potter en Apple TV o Prime Video? Apple y Amazon van por Warner Bros.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las gigantes tecnológicas Apple y Amazon han mostrado un interés real en adquirir parte del legendario estudio Warner Bros., específicamente algunas de sus franquicias más importantes, según reportes recientes.

De acuerdo con Bloomberg, el pasado miércoles 22 de octubre se realizaron reuniones entre David Zaslav, CEO de Warner Bros., y representantes de ambas compañías, con el objetivo de discutir una posible adquisición parcial.

Hasta el momento, ni Apple ni Amazon han hecho declaraciones públicas al respecto, ya que, presuntamente, Warner Bros. solicitó un acuerdo de confidencialidad para mantener bajo reserva los detalles de las conversaciones.

A diferencia de otras ofertas, como la de Paramount Skydance —que ha intentado sin éxito adquirir la totalidad de la empresa—, Apple y Amazon estarían interesados únicamente en activos específicos, entre ellos:

La franquicia Harry Potter

El universo de DC Comics

Las series y productos derivados de Game of Thrones

Estas propiedades son vistas como estratégicas para fortalecer el contenido original de Apple TV+ y Prime Video, servicios de streaming en constante competencia por atraer audiencias globales.