Sting enfrenta demanda millonaria de excompañeros de The Police

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque The Police se desintegró oficialmente en 1986, los conflictos entre sus integrantes parecen no tener fin. Trascendió que Andy Summers y Stewart Copeland, excompañeros de Sting, presentaron una demanda contra el cantante británico por presunto incumplimiento en el pago de regalías millonarias.

De acuerdo con medios internacionales, la querella llegó hasta el Tribunal Superior de Londres, donde los músicos alegan que nunca recibieron las compensaciones correspondientes por derechos de autor de los temas que marcaron la historia de la agrupación.

Más allá de la disputa judicial, la demanda revive la memoria de The Police, considerada una de las agrupaciones más influyentes del reggae y new wave. Fundada en 1977, la banda alcanzó reconocimiento global con tan solo cinco álbumes de estudio, logrando ventas superiores a los 75 millones de copias.

Pese a los conflictos personales, temas como Every Breath You Take y Roxanne permanecen como referentes de una época, al tiempo que el pleito legal entre Sting y sus excompañeros plantea un nuevo capítulo en la compleja relación de la banda.