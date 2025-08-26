Gorillaz llega a Fortnite en la temporada 10 con skins y pase musical

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada 10 de Fortnite Festival inició con una de las colaboraciones más esperadas: Gorillaz, la icónica banda virtual, se convierte en protagonista del popular videojuego de Epic Games.

El anuncio se realizó en las redes sociales oficiales de Gorillaz, donde compartieron un breve video que confirmaba su llegada al universo de Fortnite, lo que de inmediato generó expectativa.

El festival incluye un escenario principal inspirado en el estilo visual de la agrupación, donde los jugadores podrán interactuar con un ambiente que refleja la esencia de la banda. Además, se habilita la opción de tocar algunos de sus éxitos más reconocidos.

En cuanto al contenido jugable, el pase musical de Fortnite Festival incorpora las skins de Murdoc y Russell, mientras que los personajes 2D y Noodles estarán disponibles en la tienda del juego, junto con un bundle especial que incluye la pista DARE. Por separado, los jugadores también podrán adquirir la canción Clint Eastwood, uno de los temas más emblemáticos de Gorillaz.

La colaboración llegó el día de hoy y ya está disponible para todos los usuarios.