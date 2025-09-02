Entretenimiento

Salinas Pliego arma pachangón de cumpleaños abierto al público

La celebración se llevará a cabo el sábado 25 de octubre en la Arena CDMX, la entrada es gratuita, pero con registro previo obligatorio
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas y dueño de TV Azteca, anunció que celebrará su cumpleaños número 70 con una fiesta gratuita, abierta al público, llena de artistas, comida y cerveza en la Arena Ciudad de México.

El empresario compartió la invitación digital a través de su cuenta oficial en la red social X:

La celebración se llevará a cabo el sábado 25 de octubre en la Arena CDMX, ubicada en Avenida de las Granjas 800, Santa Bárbara, alcaldía Azcapotzalco. El recinto tiene capacidad para más de 20 mil personas, aunque el empresario aclaró que el cupo será limitado.

Para asistir, los interesados deberán registrarse previamente en tvazteca.com/tiorichie, donde se ofrece un pase doble a quienes completen el formulario.

Aunque aún no se han revelado los nombres de los artistas invitados ni detalles sobre la logística del evento, el empresario aseguró que será un festejo “como nunca antes”.

