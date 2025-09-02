Salinas Pliego arma pachangón de cumpleaños abierto al público

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ricardo Salinas Pliego, fundador de Grupo Salinas y dueño de TV Azteca, anunció que celebrará su cumpleaños número 70 con una fiesta gratuita, abierta al público, llena de artistas, comida y cerveza en la Arena Ciudad de México.

El empresario compartió la invitación digital a través de su cuenta oficial en la red social X: