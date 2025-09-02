Ventaneando presenta a nuevo conductor tras muerte de Daniel Bisogno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un ambiente de bienvenida y emoción, Ventaneando presentó el pasado lunes a Roberto Hernández como parte de su mesa de conducción, en un momento significativo para el programa tras la reciente muerte de Daniel Bisogno.

Mónica Castañeda, Linet Puente y Rosario Murrieta se encargaron de introducir oficialmente a su nuevo compañero frente a la audiencia.

Entre sonrisas y bromas, Hernández restó importancia a la etiqueta de “nuevo” al recordar que lleva tiempo trabajando en la empresa.

En sus palabras, llegó a la televisora desde Monterrey hace siete años, con lo que describió como una “cajita de huevo”, y desde entonces ha formado parte del equipo de reporteros.

Su integración, sin embargo, marca un giro importante en su carrera. Hernández confesó que su primer día frente a la mesa de Ventaneando estuvo lleno de nervios, al reconocer que la conducción del programa impone por el peso histórico que tiene dentro de la televisión mexicana.