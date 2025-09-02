Ventaneando presenta a nuevo conductor tras muerte de Daniel Bisogno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un ambiente de bienvenida y emoción, Ventaneando presentó el pasado lunes a Roberto Hernández como parte de su mesa de conducción, en un momento significativo para el programa tras la reciente muerte de Daniel Bisogno.
Mónica Castañeda, Linet Puente y Rosario Murrieta se encargaron de introducir oficialmente a su nuevo compañero frente a la audiencia.
Entre sonrisas y bromas, Hernández restó importancia a la etiqueta de “nuevo” al recordar que lleva tiempo trabajando en la empresa.
En sus palabras, llegó a la televisora desde Monterrey hace siete años, con lo que describió como una “cajita de huevo”, y desde entonces ha formado parte del equipo de reporteros.
Su integración, sin embargo, marca un giro importante en su carrera. Hernández confesó que su primer día frente a la mesa de Ventaneando estuvo lleno de nervios, al reconocer que la conducción del programa impone por el peso histórico que tiene dentro de la televisión mexicana.
La producción destacó que el ingreso de Hernández no solo suma frescura, sino también experiencia adquirida en campo, pues durante años se desempeñó detrás de cámaras en la cobertura de espectáculos para el programa.
Con este cambio, Ventaneando inicia una nueva etapa, en la que mantiene su compromiso de informar sobre el mundo del entretenimiento, ahora con un rostro renovado que se suma al legado dejado por Daniel Bisogno, figura clave de la emisión por casi tres décadas.
RYE