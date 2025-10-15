Ricardo Peralta se burla de La Casa de los Famosos por éxito de La Granja VIP y manda indirecta

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ricardo Peralta, comediante y creador de contenido conocido por su personaje de Pepe y Teo, comparó el éxito del nuevo reality La Granja VIP con lo que vivió en La Casa de los Famosos México, y no dudó en lanzar una crítica en redes sociales.
“En un día nos dieron todo lo que no se nos dio en tres meses. Aplausos”, escribió en su cuenta oficial de X (@torpecillo_), haciendo referencia al ritmo, producción y momentos virales que ha generado La Granja VIP en menos de 24 horas de emisión.
El comentario también refleja el sentir que Peralta ha compartido desde su salida del reality de Televisa, donde su participación fue breve y poco destacada, tanto en pantalla como en apoyo del público.
A su salida, incluso enfrentó una ola de críticas y pocos espacios para expresarse, situación que él mismo ha abordado con sarcasmo y humor en sus redes.
Ahora, desde fuera del encierro, Ricardo ha vuelto a convertirse en una voz popular entre los seguidores de este tipo de formatos, analizando lo que ocurre en otros realities, como el caso actual de La Granja VIP.
