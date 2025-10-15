Ricardo Peralta se burla de La Casa de los Famosos por éxito de La Granja VIP y manda indirecta

El comentario también refleja el sentir que Peralta ha compartido desde su salida del reality de Televisa, donde su participación fue breve y poco destacada, tanto en pantalla como en apoyo del público.

A su salida, incluso enfrentó una ola de críticas y pocos espacios para expresarse, situación que él mismo ha abordado con sarcasmo y humor en sus redes.

Ahora, desde fuera del encierro, Ricardo ha vuelto a convertirse en una voz popular entre los seguidores de este tipo de formatos, analizando lo que ocurre en otros realities, como el caso actual de La Granja VIP.