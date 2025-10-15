Adal Ramones denuncia sabotaje a La Granja VIP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Adal Ramones a través de redes sociales, denunció que altos ejecutivos de una televisora rival presionó a los patrocinadores de La Granja VIP para que se deslindaran del nuevo reality de TV Azteca.
En un video difundido en plataformas digitales, el conductor aseguró que “altos mandos” de otra televisora amenazaron a marcas comerciales que respaldaban el proyecto, advirtiéndoles que, si colaboraban con La Granja VIP, no podrían participar en futuras producciones con dicha empresa. Ramones evitó mencionar directamente el nombre del consorcio, sin embargo, dejó en claro que no fue Televisa.
A pesar del intento de sabotaje, el programa logró estrenarse el pasado domingo 12 de octubre a las 20:00 horas por Azteca Uno, con una propuesta en la que celebridades deben convivir bajo condiciones rústicas y realizar actividades propias de la vida en el campo.
Desde su arranque, el reality ha sido objeto de comentarios encontrados. Mientras algunos usuarios celebran su frescura y el regreso de Ramones a la pantalla, otros cuestionan el uso de la polémica como estrategia de promoción.
RPO