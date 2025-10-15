Adal Ramones denuncia sabotaje a La Granja VIP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Adal Ramones a través de redes sociales, denunció que altos ejecutivos de una televisora rival presionó a los patrocinadores de La Granja VIP para que se deslindaran del nuevo reality de TV Azteca.

En un video difundido en plataformas digitales, el conductor aseguró que “altos mandos” de otra televisora amenazaron a marcas comerciales que respaldaban el proyecto, advirtiéndoles que, si colaboraban con La Granja VIP, no podrían participar en futuras producciones con dicha empresa. Ramones evitó mencionar directamente el nombre del consorcio, sin embargo, dejó en claro que no fue Televisa.