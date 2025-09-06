Revelan video de cómo fue el asalto de John Milton en carretera de Sinaloa [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales captó el momento en que John Milton, conocido como El Caballero de la Hipnosis, fue asaltado por un grupo armado en plena carretera Culiacán–Eldorado, en Sinaloa.
El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas del pasado 2 de septiembre, a la altura de la sindicatura de Costa Rica, al sur de la capital sinaloense.
En las imágenes se observa a los agresores despojar a Milton de su camioneta y, posteriormente, disparar al suelo antes de huir, presuntamente para intimidar. Inicialmente circuló la versión de que había resultado herido por una esquirla de bala, pero su equipo lo desmintió poco después.
A través de redes sociales, el hipnotista solicitó apoyo para recuperar su pasaporte, visa y otros documentos personales que se encontraban en la camioneta, pues los requiere para un próximo viaje con sus hijas.
Hijo del legendario hipnotizador Taurus do Brasil, John Milton ha consolidado más de 30 años de carrera con su técnica de hipnosis sincrónica, con la que asegura alcanzar una efectividad de entre 89% y 92%.
Además de sus presentaciones en teatros, ha ofrecido terapias contra tabaquismo, ansiedad, obesidad y fobias, tanto de forma presencial como virtual. Entre sus pacientes ha mencionado a artistas como Vicente Fernández, Alejandro Fernández y Alejandra Guzmán.
