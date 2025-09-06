Revelan video de cómo fue el asalto de John Milton en carretera de Sinaloa [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un video difundido en redes sociales captó el momento en que John Milton, conocido como El Caballero de la Hipnosis, fue asaltado por un grupo armado en plena carretera Culiacán–Eldorado, en Sinaloa.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas del pasado 2 de septiembre, a la altura de la sindicatura de Costa Rica, al sur de la capital sinaloense.

En las imágenes se observa a los agresores despojar a Milton de su camioneta y, posteriormente, disparar al suelo antes de huir, presuntamente para intimidar. Inicialmente circuló la versión de que había resultado herido por una esquirla de bala, pero su equipo lo desmintió poco después.