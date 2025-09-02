John Milton sufre violento despojo de camioneta en Sinaloa; pide regresen pertenencias personales

Culiacán, Sinaloa (MiMorelia.com).- De acuerdo con información preliminar, el reconocido hipnotizador John Milton habría sido víctima de un presunto despojo de vehículo en la carretera Culiacán-Eldorado, la tarde de este martes.
El hecho se reportó alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando al menos cuatro personas armadas, que presuntamente viajaban en un vehículo sedán gris, interceptaron una camioneta Cadillac modelo 2025, color blanca, en la que transitaba John Milton junto con parte de su equipo.
Versiones iniciales señalan que los presuntos responsables portaban armas largas y despojaron al hipnotizador de la unidad, que se encuentra registrada a su nombre y cuenta con sistema de GPS.
A través de redes sociales, Milton confirmó lo ocurrido y solicitó la devolución de sus pertenencias personales, entre ellas su pasaporte y Visa, documentos que complicarían un viaje próximo con su familia.
Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles oficiales sobre este hecho, y se espera que las autoridades correspondientes confirmen o amplíen la información en el transcurso de las próximas horas.
