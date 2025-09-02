John Milton sufre violento despojo de camioneta en Sinaloa; pide regresen pertenencias personales

Culiacán, Sinaloa (MiMorelia.com).- De acuerdo con información preliminar, el reconocido hipnotizador John Milton habría sido víctima de un presunto despojo de vehículo en la carretera Culiacán-Eldorado, la tarde de este martes.

El hecho se reportó alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando al menos cuatro personas armadas, que presuntamente viajaban en un vehículo sedán gris, interceptaron una camioneta Cadillac modelo 2025, color blanca, en la que transitaba John Milton junto con parte de su equipo.