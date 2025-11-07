Red Bull Batalla celebra 20 años con leyendas y promesas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 29 de noviembre, Buenos Aires será la sede de un evento sin precedentes en el mundo del freestyle hispano: Red Bull Batalla: Nueva Historia, una edición conmemorativa que celebrará el 20º aniversario del torneo más importante de rap improvisado en español.

La organización ha revelado el formato de este evento especial, que reunirá a algunas de las leyendas más recordadas de la escena, campeones históricos de distintas eras, y a una nueva generación de talentos que promete marcar el futuro del movimiento.