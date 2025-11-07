Red Bull Batalla celebra 20 años con leyendas y promesas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 29 de noviembre, Buenos Aires será la sede de un evento sin precedentes en el mundo del freestyle hispano: Red Bull Batalla: Nueva Historia, una edición conmemorativa que celebrará el 20º aniversario del torneo más importante de rap improvisado en español.
La organización ha revelado el formato de este evento especial, que reunirá a algunas de las leyendas más recordadas de la escena, campeones históricos de distintas eras, y a una nueva generación de talentos que promete marcar el futuro del movimiento.
Los representantes campeones del 2005 al 2009 son:
Frescolate de Argentina, Noult de España, Link One de Perú y Hadrian de México
Los representantes campeones del 2014 al 2017 son:
Aczino de México, Arkano, Skone e Invert de España
Los representantes campeones del 2019 al 2024 son:
Rapder de México, Chuty, Bnet y Gazir de España
Junto a los consagrados, el escenario también recibirá a jóvenes promesas del freestyle como:
Azuky de México, FatN de Colombia, Exe y Sophia de Argentina, quienes representarán a una nueva camada que busca abrirse camino entre gigantes.
Los DJ que se encargarán de elevar cada batalla al siguiente nivel provienen de distintas latitudes del mundo hispano: Sonicko (México), Atenea (Chile), Zone (Argentina), Verse (España) y el legendario Stuart (Argentina) con sus tornamesas tendrán el reto de mantener viva la esencia del rap en cada ritmo.
El evento se llevará a cabo en Buenos Aires, cuna de grandes talentos del rap en español, y se transmitirá a nivel internacional.
Con esta edición histórica, Red Bull celebra su legado y también lanza una mirada al futuro del freestyle iberoamericano, reafirmando su papel como plataforma que une generaciones, países y estilos.
RPO