¡Barras! Liga Bazooka

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga Bazooka, considerada la competencia de batallas escritas más importante de Latinoamérica, cruzará fronteras para llegar a México por primera vez este 24 de enero de 2026, en un evento sin precedentes que tendrá como sede el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en Ciudad de México.
Desde la Patagonia hasta Tijuana, pasando por Los Ángeles, la Liga Bazooka une voces, estilos y egos de todo el continente en un solo punto de encuentro: el top de la escena.
Giro (ARG) vs Majia (MEX)
El futuro se escribe aquí. Ambos exponentes de la nueva generación pondrán en juego talento, frescura y hambre de gloria. ¿Será la joya argentina o el diamante mexicano quien inicie el dominio?
Chili Parker (ARG) vs Danger (MEX)
Un clásico instantáneo. Chili, el top 1 argentino, regresa al país donde afiló sus primeras rimas para enfrentar a Danger, maestro de generaciones. Choque de referentes, con historia en cada verso.
Quezada (MEX) vs Cill (ARG)
Dos talentos jóvenes que ya dejaron de ser “la próxima gran cosa” para convertirse en figuras presentes del circuito.
Guerra civil al estilo USA: Dizaster vs Ill Máscaras
Los Estados Unidos tendrán su propia guerra interna. Tres rounds con tres idiomas: inglés, spanglish y español. ¿Podrá Ill Máscaras descifrar al battle cat más letal del planeta?
Hadrian vs T-Killa
Veteranos del micrófono y forjadores de la escena nacional. Este encuentro no es una batalla, es una clase magistral en verso. El respeto está garantizado, pero la victoria no.
Estelar: ACZINO vs Muelas de Gallo
La batalla que todos esperaban.
ACZINO, leyenda viva del freestyle y figura mundial, enfrentará a Muelas de Gallo, el alcalde de punchline city icono del rap mexicano gracias a su participación en La Banda Bastön. ¿El “alcalde” logrará encerrar a Aczino tras las barras o será Mauricio quien sentencie con contundencia?
RPO