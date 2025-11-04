¡Barras! Liga Bazooka

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Liga Bazooka, considerada la competencia de batallas escritas más importante de Latinoamérica, cruzará fronteras para llegar a México por primera vez este 24 de enero de 2026, en un evento sin precedentes que tendrá como sede el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera en Ciudad de México.

Desde la Patagonia hasta Tijuana, pasando por Los Ángeles, la Liga Bazooka une voces, estilos y egos de todo el continente en un solo punto de encuentro: el top de la escena.