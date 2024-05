Recae Yolanda Andrade y está delicada de salud; piden oraciones

De acuerdo al portal de Televisa Las Estrellas, Montserrat Oliver informó que la conductora no ha recobrado la salud y que sigue enferma, lo que la llevó incluso a ausentarse de las grabaciones de Montse & Joe.

En entrevista con la prensa, la amiga de Andrade dijo: "No pudo venir porque no se siente bien".

Añadió que Yolanda no ha superado el problema que tiene el en ojo desde hace un año por aneurisma cerebral, y ahora tuvo complicaciones en la garganta, que la tienen afónica.

Finalmente dijo que su ausencia en el programa se debió a la combinación de ambos malestares, ya que no tenía mucha voz, aunado a que la luz del foro le causa molestias:

"Lo del ojo no sé bien, pero creo que no le ha dado, sí tenía algo de la garganta, tiene muy poquita voz. Sí le afecta la luz al ojo, no se siente bien, aquí en el foro hay muchísima luz".