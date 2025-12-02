¿Qué fue lo más visto en YouTube México este 2025?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cultura digital en México alcanzó un nuevo punto de ebullición en 2025, y YouTube fue el escenario central donde se encendieron las pasiones colectivas. Desde corridos románticos hasta el imparable fenómeno K-Pop, los usuarios mexicanos no solo consumieron contenido: lo transformaron, lo compartieron y lo convirtieron en cultura.
La plataforma de video más grande del mundo presentó su informe anual End of Year 2025, una fotografía vívida de lo que millones de personas en México vieron, comentaron y viralizaron.
Las fan communities, que llevaron narrativas como Demon Hunters, El Chavo del 8 y El Juego del Calamar a nuevas dimensiones, con más de 25 mil millones de vistas solo del K-Pop coreano con estética demoníaca.
La cultura digital globalizada, con fenómenos virales como Italian Brainrot, la fiebre por los Labubu (figuras de colección) y el furor por el Nintendo Switch 2, se integraron a la conversación nacional.
El gaming trascendió el entretenimiento: fue arte, fue lenguaje. Plataformas como Roblox se consolidaron como laboratorios creativos para millones.
El deporte digital brilló con luz propia. Desde el Mundial de Clubes hasta propuestas narrativas como Farsantes de Oro, el deporte se vivió de forma completamente nueva.
El youtuber mexicano Ricky Limón fue el más visto del año, seguido de fenómenos como Alejo Igoa, quien se consolidó como el hispanohablante con más suscriptores en el mundo, y Fede Vigevani, que rompió récords con livestreams que parecían de Hollywood.
Además, Mr Beast dejó su huella con grabaciones realizadas en México y una colaboración histórica con Vigevani que atrajo millones de vistas.
En música, el Romantic Corrido dominó el año. Temas como Tattoo de Tito Double P y En Privado de Xavi & Manuel Turizo se posicionaron como himnos generacionales. El nombre que no dejó de sonar fue Neton Vega, figura clave en la consolidación del género.
En Shorts, los clips cortos, la música marcó tendencia: el phonk brasileño, el pegajoso Triple Lavada y el viralísimo Rat Dance dominaron los oídos y las pantallas.
Fede Vigevani vs Mr Beast: 1.6 millones de espectadores simultáneos.
Summer Kamp: más de 210 millones de vistas.
La Casa de Alofoke: 300 millones de visualizaciones en un streaming 24/7.
