¿Qué fue lo más visto en YouTube México este 2025?

El youtuber mexicano Ricky Limón fue el más visto del año, seguido de fenómenos como Alejo Igoa, quien se consolidó como el hispanohablante con más suscriptores en el mundo, y Fede Vigevani, que rompió récords con livestreams que parecían de Hollywood.

Además, Mr Beast dejó su huella con grabaciones realizadas en México y una colaboración histórica con Vigevani que atrajo millones de vistas.

En música, el Romantic Corrido dominó el año. Temas como Tattoo de Tito Double P y En Privado de Xavi & Manuel Turizo se posicionaron como himnos generacionales. El nombre que no dejó de sonar fue Neton Vega, figura clave en la consolidación del género.

En Shorts, los clips cortos, la música marcó tendencia: el phonk brasileño, el pegajoso Triple Lavada y el viralísimo Rat Dance dominaron los oídos y las pantallas.