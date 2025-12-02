Del Toro, Oscar Isaac y Elordi, homenajeados por ‘Frankenstein’ en Gotham Awards

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Guillermo del Toro, junto a los actores Oscar Isaac y Jacob Elordi, fue reconocido con el Vanguard Tribute durante la edición 35 de los Premios Gotham, por su adaptación de Frankenstein, producción de Netflix.

Durante la ceremonia el cineasta tapatío subió al escenario acompañado de los protagonistas del filme para recibir el homenaje, que celebra la visión colectiva de un equipo creativo comprometido con el cine de autor y el trabajo artesanal.

En su discurso, Del Toro destacó la importancia del talento humano en el cine, más allá de las tecnologías emergentes. Reconoció a diseñadores, maquilladores, constructores, fotógrafos, compositores y editores como pilares esenciales del lenguaje cinematográfico, dejando entrever una crítica al uso indiscriminado de inteligencia artificial en la industria.

Asimismo, compartió que leyó Frankenstein por primera vez cuando tenía apenas 11 años, experiencia que describió como transformadora: “Definió mi vida”, declaró. La novela de Mary Shelley ha sido una influencia constante en su obra, marcada por la sensibilidad hacia los monstruos incomprendidos.

Oscar Isaac cerró la intervención con una frase potente que celebró la diversidad del equipo creativo detrás del proyecto:

“Estoy orgulloso de estar aquí esta noche — un guatemalteco, un australiano y un mexicano. Inmigrantes, baby, hacemos que las cosas pasen.”