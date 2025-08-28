Entretenimiento

Pokémon y CMLL se fusionan en épico evento en Arena México

Místico encabezará los combates de exhibición del evento
Mega Hawlucha se presentará oficialmente en la Arena México
Mega Hawlucha se presentará oficialmente en la Arena MéxicoESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El mundo de la lucha libre mexicana y el universo Pokémon se unirán en un evento sin precedentes este 25 de septiembre de 2025, cuando se celebre “Leyendas Pokémon: Z-A × CMLL” en la icónica Arena México, a partir de las 19:00 horas.

El anuncio fue hecho de forma conjunta por The Pokémon Company International y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), generando gran expectativa tanto entre fanáticos del pancracio como de la popular franquicia japonesa.

De acuerdo con la información oficial, el evento incluirá cuatro combates de exhibición, entre los que destaca la participación de Místico, una de las máximas figuras del CMLL, conocido por su estilo aéreo y conexión con el público mexicano.

La sorpresa central de la noche será la presentación oficial de Mega Hawlucha, una nueva forma del Pokémon tipo Lucha/Volador inspirado en los luchadores enmascarados. Este personaje ha ganado popularidad entre los jugadores tras su aparición en el tráiler de Pokémon Legends: Z-A, donde se enfrenta a Machamp en un duelo lleno de adrenalina.

Los boletos estarán a la venta próximamente a través de Ticketmaster, con precios que irán de los $122 a los $732 pesos mexicanos. Para quienes no puedan acudir en persona, el CMLL confirmó la transmisión en vivo por su canal oficial de YouTube, ampliando el alcance del evento a fanáticos en todo el mundo.

Te puede interesar:
Fallece Estela Molina, primera luchadora mexicana en ser campeona mundial
Mega Hawlucha se presentará oficialmente en la Arena México

RPO

Pokemon
CMLL

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com