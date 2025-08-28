Pokémon y CMLL se fusionan en épico evento en Arena México

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El mundo de la lucha libre mexicana y el universo Pokémon se unirán en un evento sin precedentes este 25 de septiembre de 2025, cuando se celebre “Leyendas Pokémon: Z-A × CMLL” en la icónica Arena México, a partir de las 19:00 horas.

El anuncio fue hecho de forma conjunta por The Pokémon Company International y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), generando gran expectativa tanto entre fanáticos del pancracio como de la popular franquicia japonesa.

De acuerdo con la información oficial, el evento incluirá cuatro combates de exhibición, entre los que destaca la participación de Místico, una de las máximas figuras del CMLL, conocido por su estilo aéreo y conexión con el público mexicano.