Fallece Estela Molina, primera luchadora mexicana en ser campeona mundial

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- El mundo de la lucha libre mexicana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Estela Molina, una de las gladiadoras más recordadas de los años ochenta y pionera en conquistar un campeonato mundial. La histórica luchadora murió durante la madrugada del 28 de agosto de 2025, a los 77 años de edad.

Su carrera comenzó con fuerza el 31 de marzo de 1979, cuando debutó en el Toreo de Cuatro Caminos en una lucha de cabellera contra cabellera frente a Pantera Sureña, combate que ganó y que marcó el inicio de una trayectoria destacada.