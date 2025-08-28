Fallece Estela Molina, primera luchadora mexicana en ser campeona mundial

Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com).- El mundo de la lucha libre mexicana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Estela Molina, una de las gladiadoras más recordadas de los años ochenta y pionera en conquistar un campeonato mundial. La histórica luchadora murió durante la madrugada del 28 de agosto de 2025, a los 77 años de edad.
Su carrera comenzó con fuerza el 31 de marzo de 1979, cuando debutó en el Toreo de Cuatro Caminos en una lucha de cabellera contra cabellera frente a Pantera Sureña, combate que ganó y que marcó el inicio de una trayectoria destacada.
El momento cumbre de Molina llegó meses después, el 23 de diciembre de 1979, al proclamarse como la primera mexicana en obtener el Campeonato Mundial Femenil de la UWA, tras imponerse a la entonces campeona Vickie Williams en el propio Toreo. Aunque perdió el título cuatro meses más tarde en Monterrey ante la misma rival, su nombre quedó inscrito como referente histórico del pancracio femenil.
En julio pasado, Pantera Sureña dio a conocer que la salud de Estela Molina se había deteriorado, al grado de no poder levantarse de la cama. La noticia de su partida este 28 de agosto confirma el final de una etapa que abrió puertas y que inspira a nuevas generaciones de luchadoras.
Hasta ahora no se han revelado las causas de su muerte, pero su legado permanece intacto entre los aficionados y colegas que reconocen su valentía y la trascendencia de su carrera.
