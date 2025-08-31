Perro pug de los Aguilar "desata" pelea con Emiliano y los tacha de hipócritas

Respuesta de Emiliano Aguilar

Sin embargo, Emiliano Aguilar reaccionó con furia al mensaje de disculpa. En sus historias de Instagram, criticó la publicación y a su familia:

“AHORA SÍ VERDAD PINCHE PERRO... NOMÁS PORQUE LA GENTE NO TE APOYÓ. SI NO, ¿CUÁL PINCHE DISCULPA HUBIERAS DADO?”

También calificó a los miembros de su familia como “hipócritas” y remató con un mensaje donde reafirma su identidad desde Tijuana.

Este no es el primer enfrentamiento público entre Emiliano y su familia. A lo largo de los últimos meses, ha lanzado diversas críticas hacia su padre y sus medios hermanos, señalando abandono, deslealtad y diferencias ideológicas.