Perro pug de los Aguilar "desata" pelea con Emiliano y los tacha de hipócritas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cuenta oficial del perro de la familia Aguilar, @gordoelpugaguilar, publicó recientemente una imagen con la leyenda: “Les tengo una pregunta? (sic)”, en aparente burla hacia Emiliano Aguilar, quien días antes acusó públicamente a su padre, Pepe Aguilar, de hablar mal de su madre. La imagen desató una pelea virtual entre el hijo mayor del cantante y el resto de la dinastía Aguilar.
La publicación fue interpretada como una indirecta por parte de la familia, provocando una respuesta airada de Emiliano, quien no tardó en señalar la publicación como ofensiva y de “doble cara”.
Tras la controversia, la imagen fue eliminada y desde la misma cuenta del pug se publicó una extensa disculpa en tono reflexivo, aceptando que el contenido fue de mal gusto y que no representaba los valores que su papá (Pepe Aguilar) le inculcó.
“Me enojé de ver a mi hermano hablar mal... Me dije: ‘si él lo hace, yo también puedo hacerlo’. Y ahí me equivoqué”, se lee en el comunicado firmado como Gordo Aguilar.
Sin embargo, Emiliano Aguilar reaccionó con furia al mensaje de disculpa. En sus historias de Instagram, criticó la publicación y a su familia:
“AHORA SÍ VERDAD PINCHE PERRO... NOMÁS PORQUE LA GENTE NO TE APOYÓ. SI NO, ¿CUÁL PINCHE DISCULPA HUBIERAS DADO?”
También calificó a los miembros de su familia como “hipócritas” y remató con un mensaje donde reafirma su identidad desde Tijuana.
Este no es el primer enfrentamiento público entre Emiliano y su familia. A lo largo de los últimos meses, ha lanzado diversas críticas hacia su padre y sus medios hermanos, señalando abandono, deslealtad y diferencias ideológicas.
