Emiliano Aguilar responde a su padre tras declaraciones sobre su madre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– El hijo mayor de Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, reaccionó públicamente luego de que su padre hablara sobre la relación que tuvo con su madre y la forma en que se separaron hace más de tres décadas.

En una entrevista con la periodista Pati Chapoy, el intérprete de regional mexicano explicó que no fue él quien se distanció de su primogénito, sino que la madre del joven tomó la decisión de llevarse al niño.

“Yo no me alejé, su mamá se lo llevó. No estoy acusando a nadie, eso pasó hace 33 años. Vivíamos en la Ciudad de México y no nos llevábamos bien. Un día ella optó por irse”, declaró Pepe Aguilar.

Las palabras del cantante no pasaron desapercibidas y generaron la molestia de Emiliano, quien utilizó su Instagram para dar su versión y cuestionar a su padre.

“Mi jefa se la rifó, gracias a ella soy como soy y no voy a dejar que nadie hable mal de ella jamás”, expresó el joven rapero mediante una de sus publicaciones en la red social.