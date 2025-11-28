Pennywise vs Vecna; el troleo de HBO a Stranger Things

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En plena fiebre por el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, HBO Max Latinoamérica decidió lanzar una jugada inesperada que incendió las redes sociales: una publicación en la que su nuevo villano estrella, Pennywise, se burla de Vecna, el antagonista de la serie de Netflix.

La provocadora publicación apareció en las cuentas oficiales de HBO Max, con una clara intención: demostrar por qué It: Welcome to Derry —la precuela de las películas del aterrador payaso— es una amenaza no solo para los personajes, sino también para la hegemonía del streaming.