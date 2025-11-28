Entretenimiento

Pennywise vs Vecna; el troleo de HBO a Stranger Things

HBO Max y Netflix desatan una guerra de villanos en redes sociales
Pennywise vs Vecna; el troleo de HBO a Stranger Things
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En plena fiebre por el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things, HBO Max Latinoamérica decidió lanzar una jugada inesperada que incendió las redes sociales: una publicación en la que su nuevo villano estrella, Pennywise, se burla de Vecna, el antagonista de la serie de Netflix.

La provocadora publicación apareció en las cuentas oficiales de HBO Max, con una clara intención: demostrar por qué It: Welcome to Derry —la precuela de las películas del aterrador payaso— es una amenaza no solo para los personajes, sino también para la hegemonía del streaming.

El mensaje enlista “habilidades” que destacan las virtudes de su personaje frente a su rival de Netflix.

Hasta el momento, Netflix México ha guardado silencio, dejando que HBO disfrute del momento.

Te puede interesar:
Estos son los 6 episodios clave que debes ver antes de Stranger Things 5
Pennywise vs Vecna; el troleo de HBO a Stranger Things

RPO

Stranger Things
Pennywise

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com