Estos son los 6 episodios clave que debes ver antes de Stranger Things 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La quinta y última temporada de Stranger Things está por llegar, y sus creadores, Ross y Matt Duffer, han revelado que el desenlace tomará forma a partir de seis episodios clave de temporadas anteriores.
En entrevista con medios como Entertainment Weekly, los hermanos explicaron que estos capítulos contienen el “ADN narrativo” del final, ya que explican el origen del Upside Down, la conexión entre Will Byers y el Mind Flayer, y el papel central de Vecna en la historia.
“Gran parte de la Temporada 5 consiste en cerrar el círculo tanto como sea posible”, dijo Matt Duffer.
The Bathtub (Temporada 1, Episodio 7)
Muestra cómo Eleven usa por primera vez una cámara sensorial improvisada. Es el primer vínculo visible entre sus habilidades, el espacio mental y el acceso al Upside Down.
The Upside Down (Temporada 1, Episodio 8)
Final de temporada en el que Will es rescatado del Upside Down. Una escena muestra a Vecna introduciendo un organismo en su garganta, evento que será retomado en la temporada 5.
Will the Wise (Temporada 2, Episodio 4)
Se exploran las primeras manifestaciones psíquicas en Will y su conexión con el Mind Flayer, que será central para el desenlace.
Dig Dug (Temporada 2, Episodio 5)
Will empieza a ver lo que el Mind Flayer ve. Esta conexión sensorial será importante para entender cómo se perciben las amenazas en la última temporada.
The Spy (Temporada 2, Episodio 6)
Will es utilizado como vínculo por el Mind Flayer. La frase “Vas a ayudarme… por última vez”, que aparece en el tráiler, conecta directamente con este episodio.
The Massacre at Hawkins Lab (Temporada 4, Episodio 7)
Revela que Vecna es Henry Creel y que el Upside Down está congelado en el tiempo. Establece el origen de la dimensión y el rol de Eleven en su creación.
La temporada final de Stranger Things tendrá un formato escalonado, diseñado para que los fans procesen las revelaciones antes del gran cierre. Las fechas y horarios confirmados para México (tiempo del centro) son:
Volumen 1: 26 de noviembre de 2025 | 4 episodios (19:00 h)
Volumen 2: 25 de diciembre de 2025 | Episodios 5 al 7
Final: 31 de diciembre de 2025 | Episodio especial de 2 horas
En total, la quinta temporada ofrecerá alrededor de 18 horas de contenido, que promete cerrar el arco narrativo de Hawkins, Eleven, Vecna y el Upside Down.
