Estos son los 6 episodios clave que debes ver antes de Stranger Things 5

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La quinta y última temporada de Stranger Things está por llegar, y sus creadores, Ross y Matt Duffer, han revelado que el desenlace tomará forma a partir de seis episodios clave de temporadas anteriores.

En entrevista con medios como Entertainment Weekly, los hermanos explicaron que estos capítulos contienen el “ADN narrativo” del final, ya que explican el origen del Upside Down, la conexión entre Will Byers y el Mind Flayer, y el papel central de Vecna en la historia.

“Gran parte de la Temporada 5 consiste en cerrar el círculo tanto como sea posible”, dijo Matt Duffer.

Los seis episodios clave que debes ver antes del final