¡Pelea! Paramount lanza oferta hostil para evitar compra de Warner Bros. por parte de Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Aunque Netflix ya anunció oficialmente la adquisición del gigante cinematográfico Warner Bros., el panorama aún podría cambiar. Paramount Global no ha tirado la toalla y estaría preparando una compra hostil para intentar quedarse con el estudio, según reportó CNBC.

La maniobra implicaría evadir el proceso formal de negociación entre Netflix y Warner Bros. para ir directamente con los inversionistas y adquirir una mayoría accionaria. De lograrlo, Paramount se convertiría en el socio mayoritario, lo que le permitiría frenar legalmente la compra por parte de Netflix.

La ofensiva de Paramount no solo apuesta por una acción directa, sino también por una mejor oferta económica: la empresa estaría ofreciendo 30 dólares por acción, mientras que Netflix habría propuesto 27.75 dólares por cada título de Warner Bros.

Además, Paramount buscaría que instancias regulatorias bloqueen la fusión, argumentando que esta operación podría derivar en un posible monopolio del mercado de streaming, al concentrar en una sola plataforma las bibliotecas de contenido más grandes del mundo.

Según el análisis de expertos, Netflix podría aprovechar el extenso catálogo de Warner Bros. —que incluye franquicias como Harry Potter, DC Comics, Friends y Game of Thrones— para reforzar su posición dominante, afectando tanto al cine como a la competencia directa.