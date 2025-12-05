"Queremos entretener al mundo": Netflix tras adquirir Warner Bros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una transacción histórica, Netflix Inc. anunció la adquisición de Warner Bros., incluyendo sus estudios de cine y televisión, así como las plataformas HBO y HBO Max, por un valor empresarial de 82 mil 700 millones de dólares.
La información fue confirmada este viernes por medio de un comunicado conjunto, donde se detalló que la operación se concretará tras la separación de Discovery Global —actualmente parte de Warner Bros. Discovery (WBD)— y se espera que cierre en el tercer trimestre de 2026.
Con esta operación, Netflix no solo amplía su catálogo con franquicias como Harry Potter, Game of Thrones y el universo DC, sino que consolida su liderazgo al integrar la centenaria trayectoria narrativa de Warner con su alcance global y su plataforma de streaming.
“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Al sumar el legado de Warner Bros. podremos hacerlo aún mejor”, declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.
Además, Netflix mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros., lo que incluye la continuidad de estrenos cinematográficos y la inversión sostenida en producción original, ahora fortalecida con los recursos de ambos conglomerados.
Cada acción de WBD será adquirida por 27.75 dólares, divididos en 23.25 dólares en efectivo y 4.50 dólares en acciones de Netflix, dependiendo del comportamiento de la acción en los días previos al cierre. Se estima que la empresa ahorrará entre 2 mil y 3 mil millones de dólares anuales a partir del tercer año tras la fusión.
Netflix anticipa que la adquisición permitirá atraer más usuarios a su plataforma, mejorar su posicionamiento competitivo y generar mayor valor para sus accionistas.
Esta fusión también representa una oportunidad para expandir la producción de contenido en español, particularmente en América Latina. Netflix ha consolidado producciones exitosas como La Casa de Papel y ¿Quién mató a Sara?, mientras que HBO ha impulsado proyectos como Los Espookys.
La compra de Warner Bros. es parte de una tendencia creciente en la industria: la consolidación de plataformas y estudios para competir en un mercado saturado. A medida que los consumidores diversifican sus hábitos de consumo entre streaming, redes sociales y videojuegos, empresas como Netflix buscan fortalecerse con contenido exclusivo, marcas reconocidas y economías de escala que aseguren su relevancia a largo plazo.
