"Queremos entretener al mundo": Netflix tras adquirir Warner Bros

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En una transacción histórica, Netflix Inc. anunció la adquisición de Warner Bros., incluyendo sus estudios de cine y televisión, así como las plataformas HBO y HBO Max, por un valor empresarial de 82 mil 700 millones de dólares.

La información fue confirmada este viernes por medio de un comunicado conjunto, donde se detalló que la operación se concretará tras la separación de Discovery Global —actualmente parte de Warner Bros. Discovery (WBD)— y se espera que cierre en el tercer trimestre de 2026.

Con esta operación, Netflix no solo amplía su catálogo con franquicias como Harry Potter, Game of Thrones y el universo DC, sino que consolida su liderazgo al integrar la centenaria trayectoria narrativa de Warner con su alcance global y su plataforma de streaming.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo. Al sumar el legado de Warner Bros. podremos hacerlo aún mejor”, declaró Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix.

Además, Netflix mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros., lo que incluye la continuidad de estrenos cinematográficos y la inversión sostenida en producción original, ahora fortalecida con los recursos de ambos conglomerados.