Películas y series que mantienen vivo el legado de Morelos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A más de dos siglos de su fusilamiento, la memoria de José María Morelos y Pavón sigue vigente no solo en calles, plazas y libros de historia, sino también en las pantallas de cine, televisión y plataformas digitales. Diversos creadores han explorado su vida y legado, mostrando al Siervo de la Nación como estratega militar, líder insurgente y figura humana clave en la independencia de México.

“Morelos” (2012): un retrato íntimo y político

Dirigida por Antonio Serrano y protagonizada por Damián Alcázar, esta película biográfica se centra en los últimos años de vida del caudillo insurgente, desde su consolidación como líder hasta su captura por el ejército realista. El filme destaca por su mirada humana, al mostrar a Morelos no solo como héroe, sino como un hombre de convicciones y contradicciones. Disponible en Claro Video y otros buscadores en línea, es considerada una de las representaciones más sólidas de su figura.