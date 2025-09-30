Espectacular desfile en honor a Morelos, corona el programa patrio en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De manera espectacular y en un ambiente de alegría familiar, el Gobierno del presidente Alfonso Martínez Alcázar concluyó los festejos por el Natalicio de José María Morelos y Pavón, con el tradicional desfile en honor al Siervo de la Nación.

Desde la plaza Villalongín hasta el monumento a Lázaro Cárdenas, miles de personas abarrotaron la avenida Madero, para disfrutar de los coloridos contingentes educativos, militares, sindicales, y ecuestres, entre otros.

Al frente de la columna, el alcalde, Alfonso Martínez, acompañado del gabinete, dirigió el recorrido, saludando a su paso a las familias que respondían con entusiasmo, lanzando porras y tomando fotografías al presidente de Morelia.

En este marco, familias completas tomaron el corazón de la capital para convivir en paz mientras avanzaba el desfile, que se desarrolló durante cerca de dos horas.

El desfile en honor del más ilustre moreliano, José María Morelos y Pavón, corona el vasto programa de actividades artísticas y culturales que organizó la administración de Alfonso Martínez durante todo el mes de septiembre, con el propósito de honrar nuestros símbolos patrios y tradiciones.