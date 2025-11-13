Pati Chapoy arremete contra Morena tras fallo que obliga a Elektra a pagar adeudo fiscal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La periodista y conductora de espectáculos Pati Chapoy criticó al gobierno federal tras el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a Grupo Elektra a pagar más de 33 mil millones de pesos al SAT. A través de su cuenta en redes sociales, Chapoy cuestionó la falta de acciones contra presuntos implicados de Morena en casos de corrupción.
En una publicación realizada este jueves, la también directora de espectáculos de TV Azteca escribió: “¿Y cuándo van por los políticos de Morena implicados en el #huachicol?”, en respuesta a un mensaje publicado por el medio El Soberano.
Su comentario generó diversas reacciones y se interpreta como una defensa indirecta a Grupo Salinas, conglomerado al que pertenece su empresa.
La declaración surge luego de que la SCJN desechara un amparo promovido por Elektra, con lo cual se mantiene firme el crédito fiscal por más de 33 mil millones de pesos derivado del Impuesto Sobre la Renta de 2013. Grupo Salinas calificó el fallo como una decisión política y acusó a la Corte de actuar por consigna del Ejecutivo Federal.
