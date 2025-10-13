¡Orgullo mexicano! Leobardo es el rey mundial del Beyblade

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Concentrado, invicto y con el corazón por delante. Así fue como Leobardo, un joven mexicano apasionado por el Beyblade, logró hacer historia en Tokio al coronarse campeón mundial en la primera edición del torneo Beyblade X World Championship 2025.

Desde su entrada al campeonato, Leobardo mostró una combinación de estrategia, seguridad y talento que dejó fuera a algunos de los mejores bladers del planeta. Su desempeño no sólo fue impecable, sino que, tras múltiples rondas eliminatorias, llegó a la final sin una sola derrota.

El joven originario de la Ciudad de México se convirtió en el primer campeón mundial de la categoría Beyblade X, consolidando su nombre como leyenda del deporte.

La final tuvo lugar en uno de los recintos más emblemáticos de la capital japonesa. Fue transmitida en vivo a miles de fanáticos del Beyblade en todo el mundo.