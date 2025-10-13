Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimensions llega pronto a los cines

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica franquicia de Yu-Gi-Oh! regresa a la pantalla grande con “The Dark Side of Dimensions”, una película que llegará muy pronto a las salas de Cinemex.
A través de redes sociales, Cinemex anunció el próximo estreno de esta cinta que reúne a personajes clásicos como Yugi Muto, Seto Kaiba y Aigami, en una nueva historia llena de duelos épicos y misterios antiguos.
Es de mencionar que aún no se ha confirmado la fecha exacta de estreno en la cartelera.
La noticia ha emocionado a los fans del anime y de los duelos de cartas en la capital michoacana.
Así se anunció:
RYE-