Nodal no fue a cumpleaños de su hija por cantar en Morelia, revelan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Christian Nodal no estuvo presente en la fiesta de cumpleaños número dos de su hija Inti, ya que la misma fecha coincidió con su presentación en Morelia durante las celebraciones patrias.
El festejo se realizó el 14 de septiembre con una temática de jardín organizada por Cazzu, madre de la menor, quien compartió imágenes del evento en sus redes sociales. En ellas se observó que ambas lucieron atuendos combinados y que las ranitas son el animal favorito de la pequeña.
La ausencia del intérprete de “Adiós amor” fue confirmada por su equipo al reportero Alex Rodríguez, quien consultó directamente si el cantante había acompañado a su hija en la celebración.
De acuerdo con lo informado en el programa ¡Siéntese quien pueda!, la razón de la ausencia fue que Nodal tenía pactado un concierto gratuito en Morelia, programado desde tiempo atrás como parte de los festejos del 15 de septiembre.
El equipo del artista aclaró que, aunque no estuvo presente en el cumpleaños, Nodal mantiene un rol cercano en la vida de Inti y evita mostrarla en público para protegerla de críticas y burlas en redes sociales.
Hasta ahora, el cantante no ha hecho declaraciones personales sobre el tema ni en entrevistas ni a través de sus cuentas oficiales.
