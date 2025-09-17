Nodal no fue a cumpleaños de su hija por cantar en Morelia, revelan

La ausencia del intérprete de “Adiós amor” fue confirmada por su equipo al reportero Alex Rodríguez, quien consultó directamente si el cantante había acompañado a su hija en la celebración.

De acuerdo con lo informado en el programa ¡Siéntese quien pueda!, la razón de la ausencia fue que Nodal tenía pactado un concierto gratuito en Morelia, programado desde tiempo atrás como parte de los festejos del 15 de septiembre.