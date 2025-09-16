VIDEO: Fans se pelean por sombrero de Nodal en pleno Grito en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un momento de tensión se vivió en el Centro de Morelia durante el evento del Grito de Independencia, cuando Christian Nodal lanzó uno de sus sombreros al público, lo que provocó empujones, jalones y hasta una pelea entre los asistentes.

A través de un video compartido por la página ESPERANZA+tv, se observa cómo, tras besar el sombrero, el cantante lo arrojó hacia la multitud, lo que desató una disputa entre varios fanáticos que intentaban quedarse con el objeto.

La euforia fue tal que más de diez personas terminaron en el suelo, mientras dos hombres y una mujer se jaloneaban para apoderarse del sombrero, que finalmente acabó casi destrozado.

Aunque no se reportaron lesionados de gravedad, el hecho evidenció el desorden generado por el gesto del artista, en medio de la celebración patria que reunió a miles de personas en el corazón de la capital michoacana.

Así pasó: