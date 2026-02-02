Nicki Minaj y Trump: blanco de bromas en los Grammy 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La gala de los Premios Grammy 2026 no solo fue una celebración de la música, sino también un escenario de burlas e ironías políticas protagonizadas por el comediante sudafricano Trevor Noah, quien fungió como anfitrión del evento en Los Ángeles, California.
Días antes del evento, Minaj apareció como invitada sorpresa en un acto encabezado por Trump en Washington D. C., centrado en programas de inversión para la infancia. Ahí, la intérprete de “Super Bass” expresó abiertamente su respaldo al mandatario:
“Probablemente, soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar [...] Tiene mucha fuerza detrás, y Dios lo protege”, declaró ante los asistentes.
Durante la ceremonia, Noah lanzó comentarios dirigidos a la cantante Nicki Minaj y al presidente estadounidense Donald J. Trump, generando risas en la audiencia y polémica en redes sociales.
Durante su intervención, Noah señaló con sarcasmo:
“Nicki Minaj no está aquí esta noche, sigue en la Casa Blanca discutiendo asuntos importantes con Donald Trump”, lo que desató carcajadas entre los asistentes. Más adelante, añadió con humor:
“Yo tengo el trasero más grande, Nicki”, en alusión al físico característico de la cantante.
Horas después, Donald J. Trump respondió con furia desde su plataforma Truth Social, donde calificó la gala como “lo peor” y amenazó con demandar a Noah por difamación.
El presidente negó categóricamente haber visitado la isla del fallecido financiero Jeffrey Epstein, implicado en una red de trata y abuso de menores, y aseguró que ni siquiera había sido vinculado previamente a ese lugar.
