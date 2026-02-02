Nicki Minaj y Trump: blanco de bromas en los Grammy 2026

Días antes del evento, Minaj apareció como invitada sorpresa en un acto encabezado por Trump en Washington D. C., centrado en programas de inversión para la infancia. Ahí, la intérprete de “Super Bass” expresó abiertamente su respaldo al mandatario:

“Probablemente, soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar [...] Tiene mucha fuerza detrás, y Dios lo protege”, declaró ante los asistentes.