Grammy 2026: estos son los ganadores que marcaron la noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo se celebró la 68.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, una gala marcada por momentos históricos y sorpresas musicales.

Kendrick Lamarfue el gran protagonista de la noche al convertirse en el rapero más premiado en la historia de los Grammy, con cuatro nuevos galardones que consolidan su legado en la industria.

Lady Gaga, con un regreso contundente, se llevó dos trofeos, entre ellos Mejor Álbum de Pop Vocal, mientras que Billie Eilish ganó Canción del Año por su emotivo tema “Wildflower”. El evento también hizo historia al otorgar el primer Grammy al K-pop, con la canción “Golden” de Las guerreras k-pop, en la categoría de Mejor canción escrita para medios visuales.