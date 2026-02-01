Grammy 2026: estos son los ganadores que marcaron la noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo se celebró la 68.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, una gala marcada por momentos históricos y sorpresas musicales.
Kendrick Lamarfue el gran protagonista de la noche al convertirse en el rapero más premiado en la historia de los Grammy, con cuatro nuevos galardones que consolidan su legado en la industria.
Lady Gaga, con un regreso contundente, se llevó dos trofeos, entre ellos Mejor Álbum de Pop Vocal, mientras que Billie Eilish ganó Canción del Año por su emotivo tema “Wildflower”. El evento también hizo historia al otorgar el primer Grammy al K-pop, con la canción “Golden” de Las guerreras k-pop, en la categoría de Mejor canción escrita para medios visuales.
A continuación, te presentamos una selección de los 20 ganadores más destacados de la ceremonia. La lista completa incluye más de 90 categorías y reconoce lo mejor de la música global:
Ganadores destacados – Grammy 2026
Kendrick Lamar – Mejor Álbum de Rap por GNX
Billie Eilish – Canción del Año por “Wildflower”
Lady Gaga – Mejor Álbum de Pop Vocal por Mayhem
Olivia Dean – Mejor Artista Revelación
Bad Bunny – Mejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos
Las guerreras k-pop – Mejor Canción para Medios Visuales por “Golden”
Kehlani – Mejor Interpretación de R&B por “Folded”
The Cure – Mejor Álbum de Música Alternativa por Songs of a Lost World
Turnstile – Mejor Álbum de Rock por Never Enough
Carín León – Mejor Álbum de Música Mexicana por Palabra de To’s (Seca)
Natalia Lafourcade – Mejor Álbum de Pop Latino por Cancionera
Mavis Staples – Mejor Interpretación Americana por “Godspeed”
Jelly Roll y Shaboozey – Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo por “Amen”
FKA twigs – Mejor Álbum Dance/Electrónico por Eusexua
Laufey – Mejor Álbum de Pop Vocal Tradicional por A Matter of Time
Christian McBride Big Band – Mejor Álbum de Conjunto de Jazz
Gloria Estefan – Mejor Álbum Tropical Latino por Raíces
Austin Wintory – Mejor Banda Sonora para Videojuegos por Sword of the Sea
Doechii – Mejor Video Musical por “Anxiety”
The 8-Bit Big Band – Mejor Arreglo Instrumental o a Capela por “Super Mario Praise Break”
Para ver la lista completa, haz clic aquí
rmr