Grammy 2026: estos son los ganadores que marcaron la noche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este domingo se celebró la 68.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, una gala marcada por momentos históricos y sorpresas musicales.

Kendrick Lamarfue el gran protagonista de la noche al convertirse en el rapero más premiado en la historia de los Grammy, con cuatro nuevos galardones que consolidan su legado en la industria.

Lady Gaga, con un regreso contundente, se llevó dos trofeos, entre ellos Mejor Álbum de Pop Vocal, mientras que Billie Eilish ganó Canción del Año por su emotivo tema “Wildflower”. El evento también hizo historia al otorgar el primer Grammy al K-pop, con la canción “Golden” de Las guerreras k-pop, en la categoría de Mejor canción escrita para medios visuales.

A continuación, te presentamos una selección de los 20 ganadores más destacados de la ceremonia. La lista completa incluye más de 90 categorías y reconoce lo mejor de la música global:

Ganadores destacados – Grammy 2026

  1. Kendrick LamarMejor Álbum de Rap por GNX

  2. Billie EilishCanción del Año por “Wildflower”

  3. Lady GagaMejor Álbum de Pop Vocal por Mayhem

  4. Olivia DeanMejor Artista Revelación

  5. Bad BunnyMejor Álbum de Música Urbana por Debí Tirar Más Fotos

  6. Las guerreras k-popMejor Canción para Medios Visuales por “Golden”

  7. KehlaniMejor Interpretación de R&B por “Folded”

  8. The CureMejor Álbum de Música Alternativa por Songs of a Lost World

  9. TurnstileMejor Álbum de Rock por Never Enough

  10. Carín LeónMejor Álbum de Música Mexicana por Palabra de To’s (Seca)

  11. Natalia LafourcadeMejor Álbum de Pop Latino por Cancionera

  12. Mavis StaplesMejor Interpretación Americana por “Godspeed”

  13. Jelly Roll y ShaboozeyMejor Interpretación Country Dúo/Grupo por “Amen”

  14. FKA twigsMejor Álbum Dance/Electrónico por Eusexua

  15. LaufeyMejor Álbum de Pop Vocal Tradicional por A Matter of Time

  16. Christian McBride Big BandMejor Álbum de Conjunto de Jazz

  17. Gloria EstefanMejor Álbum Tropical Latino por Raíces

  18. Austin WintoryMejor Banda Sonora para Videojuegos por Sword of the Sea

  19. DoechiiMejor Video Musical por “Anxiety”

  20. The 8-Bit Big BandMejor Arreglo Instrumental o a Capela por “Super Mario Praise Break”

Para ver la lista completa, haz clic aquí

