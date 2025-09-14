Netflix impide ceremonia y Fey canta el Himno en vestidores del Canelo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante mexicana Fey interpretó el Himno Nacional Mexicano en privado en los vestidores del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, luego de que Netflix prohibiera su entonación en público durante la pelea estelar celebrada este sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.
De acuerdo con reportes, la plataforma Netflix, que transmitió la función de boxeo en exclusiva, solicitó eliminar la ceremonia de los himnos nacionales —incluyendo el de Estados Unidos— con el argumento de agilizar el evento y evitar interrupciones en la transmisión.
Pese a ello, Fey no dejó pasar el momento y, en un gesto íntimo, entonó el Himno Nacional en los vestidores del “Canelo”, minutos antes de su salida al ring, acompañada por el equipo del pugilista. El acto fue recibido con respeto por parte del equipo y se ha viralizado en redes sociales como un símbolo de identidad nacional.
Fey había sido invitada originalmente para interpretar el Himno en la ceremonia oficial previa a la pelea, en el marco de la Noche Mexicana, una fecha emblemática para el boxeo nacional y para la carrera del campeón tapatío.
BCT