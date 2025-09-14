¡Sorpresa en Las Vegas! Crawford vence a Canelo y hace historia en el boxeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estadounidense Terence Crawford hizo historia este sábado 13 de septiembre al vencer por decisión unánime a Saúl “Canelo” Álvarez en el Allegiant Stadium de Las Vegas, arrebatándole el título indiscutido del peso supermediano.

Ante más de 70 mil aficionados, el peleador de Nebraska dominó el combate con una estrategia basada en velocidad, desplazamientos laterales y precisión, desconcertando al boxeador tapatío durante la mayor parte de la pelea. Las tarjetas de los jueces Tim Cheatman, Max de Luca y Steve Weisfeld fueron claras: 116-112, 115-113 y 115-113, todas a favor de Crawford.

Fue un momento clave en la carrera de ambos pugilistas: para Crawford, una consolidación histórica; para Canelo, una noche amarga que deja abierta la puerta a la revancha.

“Una derrota no me define. Al estar aquí yo ya gané”, declaró el mexicano al final del encuentro. Reconoció la calidad de su rival y expresó su deseo de una segunda pelea: “Crawford es un gran peleador y hay que darle crédito. Si lo hacemos otra vez, será genial”.