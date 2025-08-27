Entretenimiento

Netflix eliminará su plan básico en México este octubre

Netflix migrará a los usuarios al plan estándar con anuncios por $119 al mes
El nuevo plan incluirá publicidad, pero permitirá ver contenido en Full HD
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La popular plataforma de streaming Netflix dejará de ofrecer su plan básico en México a partir del 12 de octubre de 2025.

"Dejaremos de ofrecer el plan básico, y tu nuevo plan Estándar con anuncios, por 119 pesos, comenzará automáticamente en tu fecha de facturación, el 12 de octubre"
se lee en la notificación enviada por la compañía.

Con esta decisión, Netflix busca impulsar el uso de su plan con publicidad, el cual se convertirá en la opción más económica para los nuevos y actuales usuarios. Este plan permite ver contenido en calidad Full HD (1080p), en dos dispositivos al mismo tiempo, e incluye pausas publicitarias personalizadas, excepto en los perfiles infantiles.

La compañía argumenta que los usuarios podrán ahorrar hasta un 25% mensual con este nuevo esquema, manteniendo acceso a películas, series y juegos móviles.

Para quienes deseen evitar los anuncios, Netflix ofrece dos alternativas:

  • Plan Estándar ($249 al mes)

Sin publicidad, con contenido en dos dispositivos simultáneos, Full HD, posibilidad de descarga en dos dispositivos y opción para agregar un miembro extra.

  • Plan Premium ($329 al mes)

Acceso sin límite ni anuncios en cuatro dispositivos, contenido en calidad 4K + HDR, descargas en seis dispositivos, hasta dos miembros extra y audio espacial.

Esta modificación forma parte de los cambios globales que la plataforma ha implementado para optimizar ingresos y diversificar su base de suscriptores.

