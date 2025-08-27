Netflix eliminará su plan básico en México este octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La popular plataforma de streaming Netflix dejará de ofrecer su plan básico en México a partir del 12 de octubre de 2025.
La compañía argumenta que los usuarios podrán ahorrar hasta un 25% mensual con este nuevo esquema, manteniendo acceso a películas, series y juegos móviles.
Plan Estándar ($249 al mes)
Sin publicidad, con contenido en dos dispositivos simultáneos, Full HD, posibilidad de descarga en dos dispositivos y opción para agregar un miembro extra.
Plan Premium ($329 al mes)
Acceso sin límite ni anuncios en cuatro dispositivos, contenido en calidad 4K + HDR, descargas en seis dispositivos, hasta dos miembros extra y audio espacial.
Esta modificación forma parte de los cambios globales que la plataforma ha implementado para optimizar ingresos y diversificar su base de suscriptores.
