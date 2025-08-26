Netflix confirma temporada 3 de Alice in Borderland con estreno en septiembre

Desde su lanzamiento en 2020, la serie se convirtió en un fenómeno internacional, llegando a ser el título japonés más visto en la plataforma. Críticos y fans la reconocen por su ritmo vertiginoso, efectos visuales y su capacidad para mantener al público en suspenso. La segunda temporada cerró con un giro sorprendente y la aparición de la carta del Joker, lo que ahora será clave en esta nueva entrega.

A diferencia de las dos primeras temporadas, esta tercera parte no seguirá la historia original del manga, sino que presentará una trama inédita, lo que ha elevado la expectativa entre los seguidores. El tráiler más reciente muestra a Arisu disfrutando de una aparente calma antes de que Usagi desaparezca misteriosamente, marcando así el inicio de un nuevo desafío.