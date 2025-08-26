Netflix confirma temporada 3 de Alice in Borderland con estreno en septiembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).– Netflix confirmó que la exitosa serie japonesa Alice in Borderland estrenará su tercera temporada el próximo 25 de septiembre de 2025, bajo la frase promocional “No estás listo para la última carta”.
La producción, basada en el manga de Haro Aso, narra la historia de Ryohei Arisu y Yuzuha Usagi, quienes deben sobrevivir a un Tokio desolado, atrapados en juegos de vida o muerte que desafían su ingenio y resistencia.
Desde su lanzamiento en 2020, la serie se convirtió en un fenómeno internacional, llegando a ser el título japonés más visto en la plataforma. Críticos y fans la reconocen por su ritmo vertiginoso, efectos visuales y su capacidad para mantener al público en suspenso. La segunda temporada cerró con un giro sorprendente y la aparición de la carta del Joker, lo que ahora será clave en esta nueva entrega.
A diferencia de las dos primeras temporadas, esta tercera parte no seguirá la historia original del manga, sino que presentará una trama inédita, lo que ha elevado la expectativa entre los seguidores. El tráiler más reciente muestra a Arisu disfrutando de una aparente calma antes de que Usagi desaparezca misteriosamente, marcando así el inicio de un nuevo desafío.
El elenco principal estará encabezado nuevamente por Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya, acompañados por actores como Nijirō Murakami, Aya Asahina, Dori Sakurada, Ayaka Miyoshi, Shô Aoyagi y Yuri Tsunematsu, quienes ya conquistaron a la audiencia en temporadas anteriores.
Con este estreno, Netflix busca mantener a Alice in Borderland como una de sus cartas fuertes en el catálogo global, junto a producciones de gran impacto que llegarán en el mismo periodo.
RYE-